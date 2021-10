Ecuadori kinnipidamisasutusest leiti tapetuna neli vangi

Tegemist on sama asutusega, kus kaks nädalat tagasi lahvatanud vägivallakeerise käigus mõrvati 119 vangi, mis oli riigi läbi aegade kõige verisem vanglamäss.

«Väidetavalt oli tegemist enesetappudega. Juhtunu järel käivitati vanglas täiendavad julgeolekumeetmed. Alustatud on juhtunu uurimisega,» edastati avalduses.

Sel aastal on Ecuadori ülerahvastatud vanglasüsteemis tapetud seni 241 kinnipeetavat, mullu oli ohvreid 103.

«Valitsus on mobiliseerinud 3600 riigi politsei ja relvajõudude liiget kõikidesse Ecuadori vanglatesse,» lausus ajakirjanikele siseminister Alexandra Vela, lisades, et eesmärgiks on tagada karistusasutustes julgeolek.