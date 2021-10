Netikelmid petsid kahelt naiselt välja ligi 11 000 eurot

Kolmapäeval helistati Pirita linnaosas elavale 68-aastasele naisele ning paluti anda telefoni teel enda andmed ja paroolid, mida naine ka tegi, edastas Põhja prefektuur. Kannatanu avastas hiljem, et tema pangakontolt ja krediitkaardilt on võetud kokku 1220 eurot ning samuti on tema nimele võetud Bandora kiirlaen 6600 eurot.