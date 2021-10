Andreas Veerpalu jättis kasutamata võimaluse kahetseda

Innsbrucki prokurör Dieter Albert ütles istungi alguses, et süüaluse osaluseta ei ole õige tema üle kohut pidada. «Ma soovin, et Andreas Veerpalu istuks siin toolil ja me saaks talle silma vaadata,» ütles prokurör ja osutas tühjale toolile. «Kui teda kohal ei ole, siis on raske aru saada, kas ta on oma teo lubamatusest aru saanud ja on asunud õiguskuulekale teele,» lausus Albert.