Teha PCR test: pärast koolivaheaega tuleb ilmselt uus lähenemine kontaktõppele

«Eksperdid on pakkunud, et haridusvaldkonnas lähikontaktseks jäänud vaktsineerimata õpilased teeksid PCR testi ning kui selle tulemus on negatiivne, siis saaksid nad kontaktõppes jätkata,» ütles haridusminister Liina Kersna.

Tema sõnul arutatakse sel teemal esmaspäeval teadusnõukojaga ja teisipäeval jätkab arutelu ka valitsus. Uus kord rakenduks tema sõnul pärast koolivaheaega.

Kersna sõnul on koolijuhid oma meeskondadega töötanud poolteist kuud selle nimel, et koolid saaksid olla võimalikult turvaliselt avatud ning rakendanud kohusetundlikult kooli keskkonnas kehtestatud lihtsustatud karantiini.

«Lihtsustatud karantiini kord pani koolidele lähikontaktsete esmase testimise korraldamise kohustuse ja see on tekitanud koolidele lisatööd,» ütles minister, kelle sõnul kaalub valitsus koos ekspertidega lihtsustatud karantiinikorda muuta nii, et koolikeskkond oleks turvaline, aga samas väheneks koolidel testimise koormus.

Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht kinnitas, et koolijuhtide eesmärk on hoida koolid nii avatud kui võimalik. «Klassi või kooliastme distantsile suunamine on olnud alati erakorraline meede, kui kõik ülejäänud on juba kasutatud. Koolide lahti hoidmine on oluline,» ütles ta.

Samas tekitab tema sõnul koolijuhtides muret vaktsineeritud õpetajate aina suurem viirusesse nakatumine. Minister kinnitas kohtumisel, et kõik haridustöötajad, kellel on vaktsineerimisest möödas kuus kuud, saavad kohe kas kooliõe või perearsti poole pöördudes tõhustusdoosi. «Õpetajate maksimaalne kaitstus viiruse eest on äärmiselt oluline. Sellepärast otsustas valitsus, et haridustöötajad saavad kohe ka tõhustusdoosi,» kinnitas minister.

Lisaks arutati kohtumisel ka koolijuhtide valimisprotsessi, karjäärimudeli ja rahastamise teemal.