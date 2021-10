Rocca al Mare keskuses saab elustamist õppida

«Kui enne kiirabi tulekut elustamisvõtteid ei rakendata, on südame äkksurma korral ellujäämise võimalus väiksem kui 10 protsenti, seega sõltub kõik just juuresoleva inimese või juhusliku mööduja kiirest ja oskuslikust tegutsemisest,» lausus dr Arkadi Popov. «Et mitte kaotada otsustaval hetkel pead ega julgust aidata, on vaja elustamisvõtted aeg-ajalt läbi harjutada – nii on suurem võimalus päästa inimese elu, kui see on sinu kätes,» märkis Popov.