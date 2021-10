Tallinna valimiskomisjoni juht: koroona positiivne mõju oli innovaatilised lahendused

Millised raskused on Lello meeskond pidanud ületama? «Mul on suurepärane meeskond ja nad on teinud töö mul üsna lihtsaks. Olen saanud toetuda oma professionaalsetele kolleegidele ning ettevalmistused on tõesti kestnud kolmveerand aastat. Väga detailselt oleme läbi mõelnud kõik detailid, et olla valmis valimisteks veidi teistmoodi. Peamised muudatused on olnud seotud valimiskorralduse muudatustega. Aga koroona on esitanud väljakutseid. Kui otsida midagi positiivset koroonast, siis oleme saanud kasutada erinevaid innovaatilisi lahendusi, kuidas tulla valijatele lähedamale. Ma pean heaks plaaniks teha valimisi keskustes. Oleme rohkem avanud keskuseid ja välihääletamisalasid. Need on rahva poolt hästi vastu võetud.»