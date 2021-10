VIDEO ⟩ Kaja Kallas: nüüd tuleb moodustada koalitsioone

«Ma kõigepealt tahaks öelda kõigile väga suur aitäh. Meil on ägedad inimesed, meil on palju noori ja säravaid silmi palju,» rääkis Kallas ja lisas, et erakond tervikuna on toetav tiim. «Ütlen seda siiralt, olles rääkinud teiste inimestega, kes on meile tulnud teistest erakondadest, et ei ole kuskil mujal nii tugevat struktuuri,» lisas Reformierakonna esimees.

Kuigi enne valimisi oli Kaja Kallasel tunne, eriti arvestades, et Eestis on nii tervishoiukriis kui ka energiakriis, et see väljendub ka valimistulemustes. «Praegu tähendab see seda, et meie valija saab aru, et pikas perspektiivis on vaja teha otsuseid, mis on ebapopulaarsed. Meie valijat tuleb hoida nagu tervet Eestit. Nüüd tuleb moodustada koalitsioone,» rääkis Kallas.