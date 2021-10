Alanud nädalal astub ajateenistusse 853 vaktsineeritud noort

Mõne juba varem ajateenistuse kutse saanud noore ajateenistuse aega tuli muuta, sest nad keeldusid ennast vaktsineerimast. «Oluline on siinkohal meeles pidada, et vaktsineerimata jätmine ei vabasta kedagi ajateenistusest, vaid nende isikute ajateenistus lükkub lihtsalt edasi,» lausus Piskunov.

Tulevaste ajateenijate motivatsioon end vaktsineerida oli üsna kõrge ja selle nimel tegi amet suuri jõupingutusi. «Kuna kaitseväe seisukoht oktoobrikutse osas oli, et vähemalt ühe süstiga peavad olema vaktsineeritud kõik tulevased ajateenijad, lähenesime kutsealustele personaalsemalt,» märkis Piskunov. «Kutsealustele pakkusime nõustamist ja vaktsineerima suunamist, samuti tegime palju selgitustööd, miks vaktsineerimine ajateenistusse asumisel oluline on.»

Oma algatusel ajateenistusse asumine on endiselt populaarne, seda tegi 60 protsenti noortest.

Teenistust alustatakse 1. ja 2. jalaväebrigaadis, küberväejuhatuses, toetuse väejuhatuses ja erioperatsioonide väejuhatuses. Väljaõpe on kestab kaheksa kuud, kutsealuste seas on valdav osa põhiharidusega, kuid on ka keskharidusega noori.