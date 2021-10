Päästjad kutsuvad liiklejaid üles alarmsõidukile teed andma

Operatiivsõidukiga juhtunud õnnetusel on enamasti rasked tagajärjed – abivajaja rolli võivad sattuda päästjad, kiirabitöötajad või politseinikud ning need, kellele appi kiirustati, peavad abi saabumist ootama kauem.

«Väljakutsele reageeriva üksuse jaoks on arvel iga sekund – sõiduki sisse lülitatud alarm näitab, et reageeritakse sündmusele, kus keegi on hädas ning ta vajab kiiret abi. Seetõttu on oluline, et sellega arvestaksid ka kaasliiklejad – nii sõidukijuhid kui ka jalakäijad,» selgitas päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu.