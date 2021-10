Indrek Saar: Keskerakond tahab ilmselt Tallinnas võimu edasi hoida

Tallinna kohta märkis Saar, et kummaline on linnapea Mihhail Kõlvarti öine avaldus, et Keskerakond ei võta vastutust koalitsiooni moodustamise eest. «Tegelikult on demokraatias nii, et võim kohustab ja kes võidab valimised, see teeb ka esimese käigu koalitsiooni moodustamiseks. See Keskerakonna öine taktika on pisut omapärane. Küllap me saame lähiajal teada, miks selline taktika on valitud ja küllap Keskerakond tahab Tallinnas edasi võimul olla,» ütles Saar.

«Olukorras, kus uued jõud tulevad sisse, tuleb teistel midagi ära anda ja ka sotsid on nende seas, kes andsid mõned kohad nii Tallinnas kui Tartus ära,» ütles Saar ja tõdes, et esimees alati vastutab valimistulemuse eest. «Meie juhatuse mandaat on suvel pikendatud just selle teadmisega, et kohalikud valimised tuleb ära teha ja erakond valib endale uue juhatuse,» selgitas ta.

«Mis puudutab üle-eestilist pilti, siis see on kindlasti mõnevõrra mitmekesisem. Näiteks nii Hiiumaal kui Võrumaal sotsiaaldemokraadid võitsid valimised ja samas on mitmed meie inimesed ka valimisliitude eestvedajateks, kui vaatame näiteks Saaremaad või Setomaad või Türi või Paidet, Viljandit, Tartu valda ehk neid kohti, kus meie inimesed said tugeva mandaadi, on tegelikult päris palju,» leidis ta.

Saare sõnul oli SDE teadlik valik, et ei hakatud piirkondi survestama, et ilmtingimata SDE nimekirjaga väljas ollakse. «Esiteks ma arvan, et see on sisuliselt vale, sest siis peaks ka erakonna kontor vastutama nende otsute eest, mis kohapeal tehakse, aga see ei ole õige. Kohapeal peavad otsustama kohalikud inimesed,» märkis Saar.