Kallas külmaruumi juhtumist: kindlustus saab vigadele viidata kui hoolsuskohustuse rikkumisele

«Selle intsidendi eest võttis vastutuse terviseameti juht Üllar Lanno, ta astus tagasi,» vastas Kallas saadikutele. Ent ta lisas, et 2017. aastal ehitatud terviseameti hoone protsessis on olnud väga palju möödapanekuid: on tehtud vigu projekteerimisel, tellimisel, ehitamisel ja ka ehitusjärelevalves.