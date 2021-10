Eesti lühiuudised

Helme: tegelikult olime meie nende valimiste võitjad

EKRE esimehe Martin Helme hinnangul võitsid hoopis rahvuskonservatiivid tänavused kohalike volikogude valimised. Ta märkis, et nad olid ainus erakond, kes parandas märkimisväärselt oma tulemust võrreldes 2017. aastaga. Nende häälte arv kahekordistus, nende kohtade arv volikogudes aga peaaegu kolmekordistus. «Nelja aasta eest oli meie protsent 6,7, nüüd 13,2. Nelja aasta eest saime volikogudesse 87 oma inimest, seekord 242. Eelmisel korral saime 79 omavalitsuses sisse 39 volikogusse, seekord oleme oma ­inimestega esindatud 67 omavalitsuse volikogus. Tähtis on siinjuures, et mitte läbi valimisliitude, vaid oma erakonna fraktsiooniga,» lausus Helme ühismeedias. PM