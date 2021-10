VIDEO ⟩ Parklas driftinud auto sõitis posti pikali ja põgenes

Liiklusjärelevalvekeskus tuletab meelde, et liiklusõnnetuse järel sündmuskohalt lahkumisel on tagajärjed.

Millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral:

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

Tulenevalt eeltoodust on suur tõenäosus, et peale süülise liiklusõnnetuse põhjustamist ja sündmuskohalt lahkumist saab endale „liisingusse“ võtta teise sõiduki, posti, foori või rongi ja teatud juhtudel ei hüvita kasko ka enda sõiduki kordategemist.

Ära tee teistele seda, mida ei soovi, et keegi Sulle teeks. Üks õigel ajal tehtud teavitus või teise osapoolega paberil kokkulepe säästab Sind paljudest hilisematest probleemidest. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike.