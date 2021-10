Sel aastal lükati jõulisemalt käima projekt, mille vajadust on tunnistatud juba aastakümneid, kuid mis seni on keerukuse tõttu mõtteks jäänudki - PPA ja kaitseväe laevastiku ühendamine. Tempo on olnud pehmelt öeldes mõõdukas ja hetkel viimistletakse ühendamise täiendavat analüüsi. Millal kogu projekt oodatud punkti võiks leida, on praegu veel miljoni dollari küsimus.