Läänemets kandideerib veebruarikuisel üldkogul sotside esimeheks

Läänemetsa postitus

Sotsiaaldemokraadid üle Eesti tegid kohalikel valimistel korraliku tulemuse. Paraku ei teinud seda taaskord Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Me peame rääkima erakonnast ja valima uue suuna!

Sotsiaaldemokraatide liikmete eestvedamisel võideti valimised 11 omavalitsuses – Hiiumaa, Saaremaa, Narva, Võru linn, Türi, Viljandi, Paide, Kadrina, Tartu vald, Kastre, Setomaa. Nende seas ajalooline võit Narvas, võidud maakonnasuurustel saartel, ainuvõim neljas omavalitsuses. Müts maha meie kohalike juhtide ees - olete meie usk ja eeskuju!

Selle edu kõrval aga tuli tugev tagasilöök Tallinna ja Tartu valimistulemustes. Paraku on ridamisi viimaseid valimisi näidanud, et 2015. aastast erakonnas juhtivaks tõusnud suund on pidevalt ja püsivalt meie toetust murendanud. Loomulikult võib süüdistada lõputult väliseid tegureid ja õigustada, et rahvas äkki ei väärigi sellist erakonda. Või hoopis on aeg peeglisse vaadata ja küsida, kelle ja mille eest sotsiaaldemokraadid Eesti poliitikas seisma peavad...

Demokraatlikud väärtused on meile väga olulised, kuid nende püsimise eeldus on inimeste toimetulek. Just sotsiaalset mõõdet on meie poliitikates viimastel aastatel järjest vähem olnud.

Paratamatult maailma ees seisvate suurte muutustega toime tulemiseks vajab Eesti häbenemata vasakpoolset ja sotsiaalse õigluse eest seisvat erakonda. Tööinimese erakonda. Tasakaalustatud Eesti arengu eest seisvat erakonda. Loodust ja selle elurikkust kaitsvat erakonda.

Mitte ainult haritlaste, vaid kõigi inimeste erakonda, kes suudab ühiskonnas pakkuda rolli igale inimesele sõltumata tema haritusest, elukohast või hoiakutest. Sotsiaaldemokraatia on maailmavaade mis mõistab, mitte ei mõista hukka. Need väärtused ning sihid peavad meie poliitikavalikutes määravale kohale tagasi tulema.

Tegelikult oli meil võimalus kirjeldatud teele pöörata juba 2 aasta eest üldkogul Tartus. Kuid toona jäi ülinapilt peale stagnatsioon. Tänan kõiki, kes olid minuga siis ja kes on mulle vahepealsetel aastatel toetust avaldanud!

Teie usk ja soov muutuse järele kohustab mind ka täna! Seetõttu olen valmis kandideerima erakonna esimeheks, et pakkuda Eestile tugevat sotsiaaldemokraatlikku alternatiivi.