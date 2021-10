Tänavuse Tallinna raemedali saab Mats Traat

Taotluse anda raemedal teenekale eesti luuletajale, proosakirjanikule, luuletõlkijale, dramaturgile ja stsenaristile Mats Traadile esitas Tallinna kultuuri- ja spordiamet. Mats Traat on sündinud 23. novembril 1936 Tartumaal ning ta saab sel aastal 85-aastaseks. Ta lõpetas 1964. aastal Moskvas Maksim Gorki nimelise Kirjandusinstituudi, töötas aastatel 1965–1968 stsenaristide toimetuskolleegiumi liikme ja filmitoimetajana Tallinnfilmis. 1968–1969 õppis Moskvas kaheaastastel kõrgematel stsenaristide ja filmirežissööride kursustel. Alates 1970. aastast on ta tegutsenud vabakutselise kirjanikuna.

Mats Traat alustas oma loominguteed luulega, milles on kõrvuti tulevikuoptimism ja kodumaateema, hiljem on ta viljelnud filosoofilist, loodus- ja isamaaluulet. Proosateoste põhiteemad on eestlaste saatuse kujutamine maaelu ajaloo kaudu ja inimese teisenemine muutuvas ajas. Mats Traat on avaldanud üle 20 romaani, 10 novellikogu ja mitukümmend luulekogu. Ta on kirjutanud ka näidendeid ning filmistsenaariume. Samuti on Traat tõlkinud luulet läti, makedoonia, tšehhi ja poola keelest.