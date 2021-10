Eesti sai rahvusvahelises õigusriigi indeksis kõrge koha

Kuigi Eestile antud hinne on võrreldes eelmise aastaga täpselt sama langes Eesti aastaga globaalses indeksis ühe koha võrra, 10. kohalt 11. kohale. Eesti sai võimalikust ühest punktist 0,81.

Indeksis hinnatakse kas nii valitsus kui ka kõik teised on seaduse ees vastutavad, kas seadused on selged, stabiilsed ja õiglased ning kaitsevad põhiõigus, kas seaduste loomine, haldus ja seaduste täitmine on aus ning kui tõhus ja eetiline vaidluste lahendamise süsteem.