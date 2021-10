Covid-tõendina jäävad kehtima üksnes vaktsineerimist või Covid-19 haiguse läbipõdemist kinnitavad tõendid. See tähendab, et täiskasvanud, kes pole Covid-i vastu vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, ei saa enam osa võtta korraldatud tegevustest, kus Covid-tõend on nõutav.