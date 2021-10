Eesti lühiuudised

Sotsiaaldemokraatlik Erakond saab uue esimehe

Indrek Saar kinnitas eile, et ei kandideeri veebruarikuisel kongressil uuesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeheks. 2019. aastast sotside esimees olnud Saar tõdes, et kuna ta on alates 2010. aastast, sh peasekretärina, erakonnas juhtivas rollis olnud, vajab SDE nüüd värskust ja uusi vaateid. Eile teatas Lauri Läänemets, et kavatseb ise uueks esimeheks kandideerida. Saare konkurent 2019. aasta sisevalimistel on senise esimehe tööd korduvalt kritiseerinud. Eelmiste sisevalimiste järel, kus Läänemets võitis esimeses voorus nii Saart kui Riina Sikkutit, kuid jäi teises voorus Saarele alla, jätkus Läänemetsa sõnul sotside poliitika stagnatsioon. Tema sõnul peaks erakond suurema rõhu panema töölisklassi soosivale majanduspoliitikale. «Paraku on ridamisi viimaseid valimisi näidanud, et 2015. aastast erakonnas juhtivaks tõusnud suund on pidevalt ja püsivalt meie toetust murendanud. Loomulikult võib süüdistada lõputult väliseid tegureid ja õigustada, et rahvas äkki ei väärigi sellist erakonda. Või hoopis on aeg peeglisse vaadata ja küsida, kelle ja mille eest sotsiaaldemokraadid Eesti poliitikas seisma peavad,» lausus Läänemets. PM