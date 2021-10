Ratas: ma ei toeta seda, et inimesed tööle minemiseks vaktsineeritud olema peaksid

Ratas sõnas kuulujuttude peale, justkui hakataks erakonna juhti välja vahetama, et lehepealkirjadega erakonna tulevikku ei kujunda. Lisaks leidis ta, et kuigi Keskerakond kaotas ainuvõimu Tallinnas ja Narvas, tegid nad valimistel sellegipoolest parima tulemuse.

Ratas leidis ka, et ei pea vajalikuks enda ja Mihhail Kõlvarti valimistulemusi võrrelda. «Ma olen õnnelik Mihhaili tulemuse üle. Mul on hea meel, et Tallinnas on palju asju muutunud, läinud paremaks,» sõnas Ratas ja lisas, et ta ei karda, et Kõlvart Keskerakonna esimeheks pürima hakkaks.

Ratas sõnas, et täna saab öelda kindlalt, et järgnevad neli aastat juhib pealinna taas Kõlvart. «Tundub, et sellest kambakast (ainuvõimu kukutamine - toim) läks õhk välja vähem kui kümne tunniga, kui juba kolm erakonda selle esmaspäeva hommikul välistasid,» nentis Ratas, kelle sõnul on koalitsioon igati teretulnud. «Keskerakonna platvorm on olnud tugev, meil on selge nägemus järgmiseks neljaks aastaks ja pikemalt. Nende sõnumitega ka läbirääkimistele läheme.»

Otsust, kellega koalitsioon teha, veel tehtud ei ole. «Ma arvan, et meil ei ole hetkel vaja kuhugi sprintida, aga see otsus on vaja teha. Ütlesime tegelikult pühapäeva õhtul, et erakond kindlasti vastutusest ei tagane, selle võimaluse me teistele andsime, see ei õnnestunud. Sellel nädalal peab kindlasti pildi selgeks tegema, kuidas ja kellega edasi minnakse.»

Ratas: kontakte tuleb piirata

Saates räägiti ka esmaspäeval kehtima hakkavatest piirangutest. Miks aga valitsus sarnaselt Lätile n-ö päris piiranguid ei langetanud? «Me oleme väga keerulises seisus ja kui selle viiruse tõkestamise meetmeid vaadata, mis reaalselt on töötanud viimase pooleteise, kahe aasta jooksul, siis see on kontaktide piiramine,» selgitas Ratas.

«Need on rasked laused, mis ma nüüd ütlen, aga kontakte saab piirata meelelahutuses, mis tähendab seda, et riik peab seda ka kompenseerima, sest see on majandusele väga raske löök ja teine on hariduses, mis on seotud väga suurte miinustega. Tänased piirangud kindlasti aitavad, ma arvan, mingil määral seda viiruse levikut leevendada,» arvas Ratas ja selgitas, et tõhususe nägemiseks on vaja vähemalt kümmet kuni neljateist päeva.

Teemaks tuli ka kultuuriminister Anneli Ott, kes peab alates esmaspäevast kultuuriürituste külastamiseks samuti immuniseerimispassi esitama. Ratas sõnas, et uut ministrit otsima ei hakata.

«Meil on kultuuriminister olemas. Piirang kehtib jaanuari keskpaigani ja siis tuleb edasi vaadata. Teiseks, kultuuriminister saab oma tööd teha. Tõsi, kui me räägime, et kas ta saab külastada etendusi, siis kui sa ei ole vaktsineeritud, siis ei saa,» ütles Ratas.