Reformierakond sai oma tahtmise, Kiik armuaega

Tasub meenutada, et veel eelmisel nädalal seisid valitsusparteid veelahkmel ning üksmeelt, kuidas üha kriitilisemaks muutuvas koroonaolukorras edasi minna, ei paistnud. Ka andis tervise- ja tööminister Tanel Kiige väljavahetamisele hoogu juurde peaminister Kaja Kallas, märkides, et kui haiglaravi võimekus kriitilise piirini jõuab, on Kiik valmis poliitilise vastutuse võtma.