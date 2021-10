Politsei kontrollib kaebusi häälte ostmise kohta

Trei sõnas, et mõne juhtumi puhul on politsei juba ka kindlaks teinud, et seadust ei rikutud. Samas algatati Harjumaal kriminaalasi, et kontrollida infot, nagu oleks valimistel hääletatud teiste inimeste isikut tõendava dokumendiga.

«Valimiste ajal on tavapärane, et politsei saab palju teateid ja vihjeid võimalikest rikkumistest ning need valimised ei olnud erand. Positiivne on, et inimesed annavad teada juhtumitest, mis näivad neile kas ebaausad või ebaeetilised. Politsei suhtub kõikidesse sellistesse vihjetesse väga tõsiselt,» lausus Trei.