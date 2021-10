Tallinnas algas õpetajate vaktsineerimine tõhustusdoosidega

«Õpetajate revaktsineerimine on ülioluline, et õppetöö saaks jätkuda ja lapsed saaksid võimalikult palju osaleda kontaktõppes. Paraku on haigestumine tõusuteel – ulatuslikud koroonakolded on eilse seisuga 46 Tallinna koolis, kusjuures ainuüksi kahe nädalaga on see arv suurenenud 22 võrra. Lisandub veel rohkesti üksikjuhtumeid,» rääkis Tallinna koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik. «Alla 12-aastaseid lapsi vaktsineerida ei saa, kuid haigestuvad nemadki. Seega on õpetajate vaktsineerimine vajalik nii nende endi kui ka õpilaste kaitseks ja algav koolivaheaeg on selleks väga hea aeg.»