Põlluaas: Kallase väide EKRE vaktsineerimisvastasusest on küüniline vale

«Mitte kusagil ei ole Eesti Konservatiivne Rahvaerakond sellist üleskutset teinud. Me oleme väga selgelt öelnud, et vaktsineerimine on iga inimese enda otsus, mille osas tasub nõu pidada oma perearstiga,» ütles Põlluaas.

«Samuti on EKRE selgelt öelnud, et vaktsineerimine peab Eestis jääma vabatahtlikuks, inimese vabaks otsuseks. Sellega ei kutsu me üles mittevaktsineerimisele, vaid kaitseme Eesti põhiseaduslikku korda ja elementaarseid isikuvabadusi, mida praegune valitsus tahab piirata. Samamoodi on EKRE seisukohal, et valitsus peab otsima koroonakriisile ka muid lahendusi peale vaktsineerimise, muu hulgas tuleb tõsta Eesti haiglate võimekust.»