Anneli Ott rääkis ERRile, et ei tõlgenda kultuurirahva kirja umbusaldusavaldusena ja tagasiastumist ei kaalu. Minister nentis, et on tõepoolest mõnikord kokkulepitud kohtumistele minemata jätnud, kuid siis on põhjuseks olnud lähetus või mõni muu sündmus, kus minister peab osalema. Vastates küsimusele, kuidas ta vaktsineerimata kavatseb oma igapäevast tööd teha, nentis minister, et kindlasti on teatud takistusi, mis on seotud meelelahutusüritustega, kuid tema igapäevast tööd piirangud ei sega.