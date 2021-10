Lutsar Kallasele ja Aabile: piirangud kehtestab ikka valitsus, mitte aga teadusnõukoda

Tellijale

«Eelmisel nädalal ütles teadusnõukoda veel, et täiendavaid piiranguid ei ole vaja. Aga juba siis oli see tunne, et kahjuks me peame täiendavaid samme astuma. Nüüd on need otsused tehtud,» rääkis peaminister Kaja Kallas eile Postimehele.

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas Postimehe saates «Otse Eloga» Kallase sõnu, et nõukoda ei pooldanud möödunud nädalal koroonapiiranguid. «Ei ühtegi. Kontrollige üle, küsige Irja Lutsari käest,» lausus Aab.

Õrn teema enne valimisi

Politoloog Tõnis Saarts rääkis saates «Otse Eloga», et need, kes poliitikat jälgivad, teavad suurepäraselt, et enne valimisi ei soovitud inimesi koroonapiirangutega häirida. «Oli teada, et see tekitab konflikti,» lisas Saarts.

Ta ütles, et oleks tahtnud näha erakonda, kes oleks olnud nii sirgeselgne ja julgenud koroonapiirangud enne valimisi kehtestada, riskides oma toetuse vähenemisega. «Ma oleks olnud üllatunud, kui ka mõnedest teistest erakondadest koosnev koalitsioon oleks käitunud teisti,» sõnas Saarts.