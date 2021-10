Wisconsinis sai tulistamises surma kolm ja haavata kaks inimest

Politsei usub, et tulistaja on hukkunute hulgas.

«See paistab olevat koduvägivalla juhtum ja me usume, et tulistamise eest vastutav isik on üks majas lebavatest surnud inimestest,» seisis Kenosha politseiamet avalduses.

Politsei täpsustuse kohaselt hukkusid tulistamises 18-aastane Marian Pizzaro ja 17-aastane Sebastian Perez-Alvarez. Arvatakse, et tulistajaks oli 24-aastane Jostin Gutierrez-Pagan, kes samuti surnuna leiti. Vigastada said 35-aastane Luz Pizarro-Perez ja 14-aastane poiss.

«Sel aastal on meil olnud 12 tapmist ja kaks kolmandikku juhtudest on põhjustatud perevägivallast. Tundub, et praegused raskused, millega inimesed silmitsi seisavad - sealhulgas pandeemia - on mõnes majapidamises konflikti eskaleerinud. Kui teate hädasolijaid, siis kaaluge palun kogukonna ressursside jagamist, et leida neile vajalikku abi,» kõneles meer.