Isamaa alustas Elvas võimukõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga

Esimesel läbirääkimisetapil keskenduti tulevaste partnerite peamistele valimislubadustele. Eesmärk on moodustada järgmiseks neljaks aastaks võimukoalitsioon Elva vallas ning leida ühine tegevuskava valimistel kandideerinud programmide elluviimiseks.

Isamaa delegatsiooni juhi Juhani Jaegeri sõnul on programmide ühisosa selgelt tunnetatav. «Valimislubadused kannavad endas alati teatud väärtusi, näiteks pikaajalise visiooni rõhutamist, keskendumist keskkonnale või tuge vajavatele elanikkonnagruppidele ja valdkondadele. Tänane päev näitas, et tahe koos edasi minna on tugev ning uus värske meeskond asub peagi teostama vallale olulisi projekte, kasvõi kauaoodatud ujulat,» ütles Jaeger.