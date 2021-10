Koolipsühholoogid annavad telefoni teel nõu

Nõuandeliin 1226 on eesti keeles ja 1227 vene keeles ja selle eesmärk on pakkud võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga anonüümselt ja tasuta.

Nõuandeliinile pöördunud õpetajad on seni enim kurtnud läbipõlemisega seotud muresid, lapsevanemad on küsinud nõu lapse toetamise ja lapsega toimetuleku kohta, teemaks on olnud koolikiusamine.