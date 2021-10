Noor mees kaotas kelmidele tuhandeid eurosid

Kolmapäeval sai politsei teate, et 13. oktoobril helistati erinevatelt telefoninumbritelt 24-aastasele Haaberstis elavale mehele ja tutvustati end Swedbanki töötajatena. Mehele selgitati, et tema nimel üritatakse võtta väikelaenu ja anti juhiseid, kuidas taolistes olukordades tegutseda. Lisaks küsiti tema isikukoodi ning Swedbanki kasutajatunnuseid ja paroole, mille ta ka andis.

Seejärel öeldi mehele, et tema nimel taheti võtta laenu Bondora AS-ist ja laenu tühistamiseks tuleb sisestada Smart-ID PIN2-kood. Sellele vaatamata laekus laen mehe pangaarvele, mispeale väideti, et see tagastatakse läbi kindlustuse. Lisaks oli mehe pangakontolt tehtud erinevaid ülekandeid, kuid pangal õnnestus osa raha mehele tagastada.