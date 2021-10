Terviseamet alustas perearstita laste nimistutesse määramist

Terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna juhataja Ragnar Vaiknemetsa kinnitusel on 2017. aastast registreeritud Eestis sündinud lapsed automaatselt ema perearsti nimistusse. «Sellele vaatamata on varasemast perioodist umbes 3000 perearstita last, kellel puudub läbi riikliku süsteemi arstiabi kättesaadavus,» selgitas ta.