Siseminister võttis põhjalikult ette politseinike ja päästjate palgatõusu teema

Ajal, mil ühiskonna ootus turvalisusele järjest kasvab, on siseturvalisuse valdkonnas viimase kümnendi jooksul töötajate arv vähenenud viiendiku võrra. «Jah, kindlasti saame kuskilt veel kokku hoida, kuid siit edasi tuleb mõista, et kokkuhoid tuleb millegi arvelt,» ütles siseminister Jaani.

«Selleks, et meie politseinikud ja päästjad jõuaksid ka tulevikus turvalisust tagada, tuleb mõista, et eluohtliku töö tegemiseks peab inimene tundma, et tema tööd väärtustatakse,» lisas ta.