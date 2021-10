Koroonaviirus on ajaga muteerunud ning maailmas ja Eestis levib praegu peamiselt Covid-19 Delta tüvi, mis on nakkavam kui varasemad tüved. «See ohustab lapsi täpselt samamoodi nagu täiskasvanuidki. Näemegi suurt nakatumiste kasvu just kooliõpilaste hulgas,» rääkis Alasepp.