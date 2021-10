Tallinn kinnitati ametlikult 2024. aasta The Tall Ships Races regati sadamaks

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes, et ehkki otsus suursündmus sel suvel edasi lükata sündis raskelt, õnnestus selle asemel korraldada Tallinnas uhke merepidu lootusega, et 2024. aasta The Tall Ships Races regatt saab siiski meie pealinnas toimuda. «Soovisime linlastele The Tall Ships Races regati edasilükkumisest hoolimata positiivseid emotsioone pakkuda, mistõttu korraldasime suvise merepeo, kuhu kutsusime külla mitmeid tavapäraselt The Tall Ships Races regatil osalevaid laevu. Nii maabusidki Tallinna sadamates ühtekokku 16 uhket purjekat. Samuti õnnestus kolme linna – Tallinna, Klaipeda ja Szczecini – koostöös läbi viia väiksem regatt,» rääkis Belobrovtsev. «Suvine merepidu kujunes väga meeleolukaks ja igati õnnestunud peaprooviks, mis näitas, et Tallinn on valmis 2024. aastal suurejoonelist merepidu korraldama. The Tall Ships Races regatt on suurejooneline ja haarav mereüritus, mida ihkab võõrustada iga merelinn. Seetõttu oleme regati ametlikuks sadamaks saamise nimel aastaid järjepidevalt tööd teinud ja võime nüüd kindlad olla saabuva erakordse sündmuse õnnestumises.»

2024. aastal on regati 65. juubel. The Tall Ships Races on pikaajalise traditsiooniga rahvusvaheline avamere õpperegatt, mille eesmärk on kaasata ja õpetada noori ning juhtida tähelepanu merekeskkonna hetkeolule ja loodussäästlikkusele. Laevastiku meeskonna liikmetest on vähemalt pooled erinevatest riikidest pärit 15–25-aastased noored, kes on oma kodumaal välja valitud sadade soovijate seast ning kellest nii mõnigi on tegemas oma elu esimest meresõitu. Tavapäraselt osaleb The Tall Ships Races Läänemerel toimuvatel regattidel vähemalt sadakond purjelaeva ja purjekat. Laevastiku suurimad on üle saja meetri pikkused ja mitmemastilised purjelaevad, mis tavaliselt kuuluvad merekoolidele või sõjaväele. Professionaalsed meremehed on selles laevastikus ühtlasi ka noorte purjeõppurite õpetajateks. Kõige esimene The Tall Ships Races regatt toimus 1956. aastal Torquayst (Suurbritannia) Lissaboni (Portugal) ning toonasest sündmustest võttis osa 20 suurt purjelaeva.