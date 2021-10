Justiitsminister Maris Lauri: peaksime võtma rohkem isiklikku vastutust

Maris Lauri vastas, et igasuguste otsuste langetamisel tuleb kaaluda inimeste põhiõigusi ja seda on valitsus ka teinud. «Üks koht, kus seadus lubab põhiõigusi piirata, on nakkushaigused,» selgitas minister. «Aga sealjuures tuleb alati arvestada, millised on need sammud, mida tehakse, kas nad on sihipärased ja kas nad on proportsionaalsed sellega, mida soovitakse saavutada.»