Kirikud küsivad eelarvest 50 000 eurot kristliku meedia toetuseks

«Näeme kristlikel meediaväljaannetel jätkuvalt ja püsivalt rolli, mis on oluline mitte ainult kristlastele, vaid palju laiemalt, ning seda nii Eestis kui tervele ülemaailmsele eestlaskonnale. Kristlike meediaväljaannete riigieelarveline toetamine on teatud mõttes võrreldav sellega, kuidas riigieelarveliselt toetatakse erinevaid kultuuriväljaandeid, hoidmaks ja edendamaks meie rahvuslikku kultuuri ning väärtustamaks ja säilitamaks kultuuripärandit,» kirjutas peapiiskop ja kirikute nõukogu president Andres Põder valitsusliidu erakondade ja fraktsioonide juhtidele saadetud kirjas.

Tema sõnul on senine toetus andnud meediaväljaannetele täiendava kindluse ja toe, et jätkata kvaliteetse ajakirjanduse pakkumist kõigile huvilistele – lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele.

«Sellest tulenevalt on ka lugejas-, kuulajas- ja vaatajaskond haaramas väga laia spektrit – meediaväljaannetes avaldatud artikleid loevad ning tehtud saateid kuulavad ja vaatavad lisaks kirikutesse kuuluvatele inimestele ka väga suur hulk neid, kes kirikutesse ei kuulu, kuid on huvitatud religioossetest ja filosoofilistest teemadest, kristlikust kultuurikäsitlusest ning kirikute vaadetest ühiskonnaasjadele,» märkis ta.

Peapiiskop emeeritus leiab, et kuivõrd Eestis ilmuvad konfessioonide ajalehed ja ajakirjad on nii paber- kui veebiväljaannetena kättesaadavad ülemaailmselt, nagu on internetis kuulatavad ka kristlikud raadiosaated, siis on nendel väljaannetel tema hinnangul äärmiselt oluline roll ka üleilmse eestluse seisukohalt, edastamaks teavet Eesti kiriku- ja ühiskonnaelus toimuva kohta ning hoidmaks teistes riikides elavaid rahvuskaaslasi kursis religioonivaldkonna aruteluteemadega.