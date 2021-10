See ettepanek on tõepoolest Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale tehtud, meie põhikiri näeb ette, et Tallinna koalitsiooni läbirääkimiste otsuse teevad Tallinna piirkonna juhatus ja erakonna juhatus ühiselt ja me loomulikult koguneme esimesel võimalusel, tõenäoliselt homme õhtul ning kujundame oma seisukoha ja anname vastuse siis.