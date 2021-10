Haiti jõugujuht ähvardas röövitud misjonäride tapmisega

«Ma vannun äikese nimel, et kui ma ei saa seda, mida ma tahan, siis ma lasen kuuli nende ameeriklaste pähe,» ütles mees videos.

Samuti ähvardas ta peaminister Ariel Henryt ja Haiti riigipolitsei juhti Léon Charlesi, kes on pidanud kinni mitu tema jõuku kuuluvat meest.

Jõuk nõuab miljon dollarit lunaraha inimese kohta. Röövitute seas on viis last, kellest üks on vaid kaheksakuune.