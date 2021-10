Vangidest on vaktsineeritud 78 protsenti

Praegu saab vange külastada, kui külastajal on vaktsineerimistõend või värske negatiivne test. Järgmisest nädalast registreeritakse kokkusaamistele ainult vaktsineerimistõendiga või arstitõendiga selle kohta, et konkreetset külastajat tervislikel põhjustel vaktsineerida ei saa.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.