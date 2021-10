Reoveeuuringu tulemuste kaart värvub tumepunaseks

Viirust on vähem vaid Lääne-Eestis ja saartel

«Olukord on läinud üsna ruttu päris halvaks. Kui terviseameti andmetest on näha, et Ida-Virumaa on nakatumiste arvu poolest sel nädalal Tartumaa kätte saanud, siis võib arvata, et eelolevatel nädalatel on suurem tõus veel ees, sest nii suurt viiruse kogust pole varem proovidest leitud,» rääkis Tenson.