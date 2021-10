Samas jäi koguni neljast erakonnast – Reformierakonnast, SDE-st, EKREst kui ka Isamaast – kõlama veendumus, et nende fraktsioonides eriarvamusi Repsilt saadikupuutumatuse võtmise küsimuses ei ole. Seega ei tohiks 51 hääle kokku saamine probleem olla. Peamised argumendid olid, et ainult nii on Repsil võimalik ennast kaitsta ja ka Reps ise on avaldanud soovi, et saadikupuutumatus temalt ära võetakse.