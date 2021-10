Politsei on kahe kuuga kontrollinud piirangutest kinnipidamist 15 000 kohas

«Alates 16. augustist on käidud kontrollimas rohkem kui 15 000 kohas. Nende hulgas ligi 5000 korral ühissõidukites, ligi 9000 korral poodides, käidud rohkem kui 500 meelelahutuskohas ja ligi 140 korral kirikutes, üle sajal avalikul üritusel ja ligi 2000 korral muudes avalikes siseruumides,» ütles politsei- ja piirivalveameti kriisistaabi juhi abi Tago Trei.

«Selle aja jooksul on politsei vestelnud rohkem kui 17 000 inimesega, juhtinud nende tähelepanu piirangute vajalikkusele. Eelkõige on need vestlused puudutanud maskikandmise eiramist,» sõnas Trei.