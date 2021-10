Eilne meeleavaldus sundis EKRE poliitiku erakonnast lahkuma

EKREst lahkust põhjendab Simon oma Facebooki-postituses nii: «Annan teada, et täna hommikul ma lahkusin EKRE ridadest. Viimaseks piisaks selles karikas sai eilne meeleavaldus, kus erakonna esimees avalikult nõuab demokraatlikult valitud valitsuse mahavõtmist. Kuidas, kas see oli kutse revolutsioonile või vägivallale valitsuse kukutamiseks? Nii palju peaks ikka taipu olema, et avalikult rahva ees valitsust maha karjudes valitsus tagasi ei astu ja midagi ei muutu, kui see ei ole just kutse Toompeale marssimiseks ja riigipöörde korraldamiseks. Minu meelest on siin kuriteo tunnused riigivastases tegevuses,» kirjutas Simon.

«Teiseks vaktsineerimise vastasus. Tuletan meelde, et kui EKRE oli ise valitsuses, siis kehtestati üliranged piirangud, kõik poed ja asutused oli kinni, Saaremaa pandi täiesti lukku ja keegi ei rääkinud proportsionaalsusest, isiku vabadustest, põhiseaduslikest õigustest jne. Siis ma olin uhke, et ma olen EKRE liige, valitsuspartei liige, kes suudab tegutseda kiiresti, otsusekindlalt, viirust piirates jne. Nüüd aga on kõik vastupidi, piirangud on põhiseaduse vastu, ei tohi midagi teha, ärge vaktsineerige, eirake viiruste jne. Kusjuures kõige naljakam on see, et EKRE juhatusse kuuluvad isikud on ise kõik vaktsineeritud, kuid kutsuvad ülesse mitte vaktsineerima.

Jah, väidavad ajakirjanduses, et nad kutsuvad ülesse vabadusele, kuid millisele vabadusele? Vabadusele nakatuda ja surra viirusesse? Vaadates meeleavaldusel levinud plakateid ja üldist meelsust, siis ütleksin, et erakonna sõnad ja teod on väga erinevad. Mitu maskiga inimest meeleavaldusel oli? 2 inimest gaasimaskidega. Miks, kartsid rahva seas nakatuda? Eks siis ootame nakatunute plahvatuslikku kasvu nagu peale Tartu suusamaratoni,» tõdes poliitik.