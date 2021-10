Veel üks EKRE poliitik lahkus erakonnast

«Ühe erakonna suurim eesmärk ei tohiks kunagi olla vastandumine, umbusu ja vihkamise külvamine ega toetuse kasvatamine ükskõik mis hinna eest. Iga Eesti erakond peab seisma oma väärtuste ja eesmärkide eest ühiskonda tugevdades, mitte nõrgestades. Täna näen, et minu arusaam poliitikast ei lange enam paraku kokku erakonnaga, millesse olen panustanud selle esimesest kongressist saadik nii juhatustes, volikogus kui ka oma kodukohas. Annan teada, et lahkun Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast,» kirjutas Remmak-Grassmann sotsiaalmeedias.

«Eilne meeleavaldus Vabaduse väljakul olukorras, kus plaaniline ravi peatatakse, kus arstid, õed ja hooldajad teevad üliinimlikke pingutusi ning võitlus käib inimelude nimel, ei luba mul enam vaikida ega jääda passiivseks kõrvaltvaatajaks. Mul on piinlik ja kahju, et inimeste tervis ja sissetulek, hirmud ning pettumused on seatud niivõrd küüniliselt valimisvankri ette. Seda aga paraku eile kõige ehedamalt nägime,» lisas ta.