Hepner: koalitsiooni otsus tähendab haridus- ja kultuurivaldkonnale miljoneid eurosid kahju

Hepneri sõnul selgub eelnõu seletuskirjast, et järgmise nelja aasta jooksul väheneb nende valdkondade rahastus kokku 11,76 miljonit eurot. «Valusalt saab pihta nii regionaalpoliitika kui ka spordivaldkond. Näiteks on olümpiakomitee välja toonud, et ainuüksi järgmisel aastal kaotab Eesti sport 341 000 eurot ning nelja aasta jooksul oleks kahju juba 2,7 miljonit eurot,» ütles Hepner.

«Senine põhimõte, kus hasartmängudest laekuv tulu suunatakse kultuuri, spordi ja muude tegevuste arendamiseks, on iseenesest õige. Kahju, et koalitsioonierakonnad soovivad sellest loobuda ning eriti valus on, et selle asemel ei pakuta valdkondadele kindlustunnet rahastuse küsimuses,» rõhutas Hepner.