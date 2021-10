Kõhkled koroonavaktsiinis? Perearstid kummutavad ebatõdesid

Kuidas perearstid end sellise suure personaalse vaktsineerimisinfo jagamiseks ette valmistasid? Perearstide seltsi juhatuse liige, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor ja ülikooli pere­arstikeskuse perearst Ruth Kalda ütles Postimehele, et perearstidel on eri strateegiad, üks nendest näiteks SMS-kutse saatmine. «Ma arvan, et paljuski me seda ka rakendame,» märkis Kalda.

Küsijat tagasi ei saadeta

Neil, kes saavad SMS-kutse või telefonikõne, soovitatakse kontaktivõtmist mitte eirata, vaid vastata telefonile või helistada ise perearstile. «Ükskõik, kas teile helistatakse selleks, et paneksite kinni aja vaktsineerimisele või personaalsele nõustamisele või et saaksite telefonis vastuse oma küsimustele – see kõik on väga normaalne,» lausus Kalda ja lisas, et isegi kui keegi otsustab keset päeva, et tal on vaja kohe oma küsimustele vastuseid, ja tuleb ette teatamata perearstikeskusesse, tagasi teda ei saadeta. «Aga meil on lihtsam, kui inimene on kasvõi personaalseks Covid-19 vaktsiini puudutavatele küsimustele vastamiseks aja kinni pannud.»