Ülle Madise: uute piirangute rakendamisel on alust

Madise sõnul saab piirangute osas õiguslikku hinnangut anda halduskohus, mitte õiguskantsler. «Meie tugineme sellele teaduslikule konsensusele, mis on praeguseks kujunenud ehk see viirus on olemas, jääb ringlusesse ja saab kätte ka need, kellel on vahetuid kontakte vähe,» ütles Madise.

Tema sõnul näitab teaduslik konsensus ka seda, et vaktsineerimata inimesi tabab viirus rängemalt. «Vaieldamatu on see, et haiglate koormus tuleb võimalikult kiiresti alla saada, see on legitiimne eesmärk. Ja et seda eesmärki saavutada, on võimalik mingites ühiskonnagruppides piirata inimeste kontakte,» ütles Madise.

Ta märkis, et esmaspäeval rakendunud piirangutega on oluliselt piiratud vaktsineerimata inimeste võimalusi ja seda seetõttu, et aeglustada nende inimeste haigestumist ja haiglasse jõudmise tempot, ning sellest võiks tõesti haiglatele koormuse vähendamiseks kasu olla.

Kogu ühiskonnale piirangute seadmine Madise sõnul praegu enam õigustatud ei ole, kuna see ei aitaks otsuselt haiglaid ning oleks pikemas perspektiivis kahjulik, kuna kahjustaks ühiskonna usaldusväärsust veelgi.