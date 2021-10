Keskerakonnast osaleb läbirääkimistel senine volikogu esimees Tiit Terik, kes rääkis, et täna õhtul pannakse paika läbirääkimiste protseduur.

«Soovime erinevate teemade puhul kaasata ka meie erakonna vastava ala eksperte. Kui pikaks kõnelused kujunevad, sõltub sellest, kui palju on vaidluskohti. Meie huvi on, et linna valitsemisse ei jääks liiga pikka pausi,» selgitas Terik. Kuidas jagunevad uues linnavalitsuses kohad, selgub Teriku sõnul läbirääkimiste käigus.