Ühendriikide pommitajad B-1 harjutasid Eesti õhuruumis koostööd õhutulejuhtidega

Sääraseid õppuseid korraldavad Ameerika Ühendriigid regulaarselt, et hinnata oma valimisolekut ning vajadusel täita ka enda julgeolekukohustusi. Samuti suurendatakse harjutustega NATO liitlaste treenitustaset, mis on vajalik potentsiaalsetele kriisidele reageerimiseks üle maailma.

B-1 Lancer on Ameerika Ühendriikide ülehelikiirusel lendav muudetava tiivanoolsusega pommitaja, mis on loodud läbima vastase radarjuhitavate õhutõrjesüsteemide mõjualasid madallennul. Lennuki ehitusel on kasutatud radarite elektromagnetlaineid neelavaid materjale koos elektroonilise segamise süsteemiga.