Eesti lühiuudised

MTÜ Elu Marsile makstakse lõpuks välja katuseraha

Eelmise valitsusliidu – Keskerakonna, EKRE ja Isamaa – otsusega mäekõrguselt suurima nn katuseraha ehk 171 000 eurot saanud MTÜ-le Elu Marss antakse see summa tingimusel, et raha ei lähe tegevusteks, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine. Vastasel juhul tuleb raha riigile tagasi maksta. MTÜ-le eraldati riigieelarvest raha siseministeeriumi programmi «Kestlik Eesti ja tõhusad rahvastikutoimingud» kaudu. MTÜ Elu Marss selgitas taotluses, et nende projekt aitab väärtustada perekonna institutsiooni, püsivaid turvalisi peresuhteid ja abielu ning toetab selle kaudu olemasolevaid ja tulevasi perekondi. «Tugevad pered on eelduseks ka tugevate kogukondade tekkimisele,» on selgituses. Taotluses esitatud tegevused peavad olema tehtud 31. detsembriks 2022 ning lepingu korrektseks täitmiseks tuleb esitada nii kulutustest kui ka tegevustest vahe- ning lõpparuanded. PM